Во время взрывов на военных заводах Болгарии там находились агенты ГРУ РФ – Радио Свобода

Болгарская служба Радио Свобода опубликовала данные своего расследования, свидетельствующие о возможной причастности к серии взрывов на предприятиях по производству оружия и боеприпасов в 2014-2015 годах в Болгарии сотрудников Главного управления разведки России.

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В период с февраля 2014 года по апрель 2015-го на пяти болгарских оружейных предприятиях прогремели шесть взрывов, погибли 17 человек. Все взрывы произошли в период высокой напряженности в Восточной Европе, вызванной вторжением России в Украину.

Болгарская прокуратура расследовала причину взрывов, но обвинения были предъявлены только по одному – взрыву 1 октября 2014 года в Горни Лом. Позднее четверо обвиняемых были оправданы. О том, что случилось с другими расследованиями, открытой информации нет.

Агентство сообщает, что примерно во время взрывов на заводе в Вазове весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые предположительно являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию.

По данным Bellingcat, еще один предполагаемый агент ГРУ путешествовал в Болгарию и из нее незадолго до взрывов 2014 года.

Журналисты называют имена Владимира Моисеева (использовал псевдоним Владимир Попов), Дениса Сергеева (Сергей Федотов), Сергея Лютенкова (Сергей Павлов), Егора Гордиенко (Георгий Горшков), Николая Ежова (Николай Кононихин), Ивана Терентиева (Иван Лебедев), Алексея Калинина (Алексей Никитин).

Присутствие в Болгарии двух последних совпало с отравлениями неизвестным веществом владельца оружейной компании EMCO Эмилиана Гебрева, его сына и директора по производству EMCO Валентина Тахчиева. Болгарская прокуратура обвинила троих россиян в покушении на Гебрева. Среди них – Денис Сергеев (Сергей Федотов), который имел связь с делом об отравлении Скрипалей в Британии.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицает.

В ответ на действия Чехии РФ выслала из Москвы 20 чешских дипломатов.

22 апреля министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что почти все "дипломаты" России будут высланы из Праги.

Вадим Ребрина

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