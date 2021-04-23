UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во время взрывов на военных заводах Болгарии там находились агенты ГРУ РФ – Радио Свобода

23.04.2021, 20:23
Во время взрывов на военных заводах Болгарии там находились агенты ГРУ РФ – Радио Свобода - Фото
Фото: svobodnaevropa.bg

Болгарская служба Радио Свобода опубликовала данные своего расследования, свидетельствующие о возможной причастности к серии взрывов на предприятиях по производству оружия и боеприпасов в 2014-2015 годах в Болгарии сотрудников Главного управления разведки России.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В период с февраля 2014 года по апрель 2015-го на пяти болгарских оружейных предприятиях прогремели шесть взрывов, погибли 17 человек. Все взрывы произошли в период высокой напряженности в Восточной Европе, вызванной вторжением России в Украину.

Болгарская прокуратура расследовала причину взрывов, но обвинения были предъявлены только по одному – взрыву 1 октября 2014 года в Горни Лом. Позднее четверо обвиняемых были оправданы. О том, что случилось с другими расследованиями, открытой информации нет.

Агентство сообщает, что примерно во время взрывов на заводе в Вазове весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые предположительно являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию.

По данным Bellingcat, еще один предполагаемый агент ГРУ путешествовал в Болгарию и из нее незадолго до взрывов 2014 года.

Журналисты называют имена Владимира Моисеева (использовал псевдоним Владимир Попов), Дениса Сергеева (Сергей Федотов), Сергея Лютенкова (Сергей Павлов), Егора Гордиенко (Георгий Горшков), Николая Ежова (Николай Кононихин), Ивана Терентиева (Иван Лебедев), Алексея Калинина (Алексей Никитин).

Присутствие в Болгарии двух последних совпало с отравлениями неизвестным веществом владельца оружейной компании EMCO Эмилиана Гебрева, его сына и директора по производству EMCO Валентина Тахчиева. Болгарская прокуратура обвинила троих россиян в покушении на Гебрева. Среди них – Денис Сергеев (Сергей Федотов), который имел связь с делом об отравлении Скрипалей в Британии.

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицает
  • В ответ на действия Чехии РФ выслала из Москвы 20 чешских дипломатов.
  • 22 апреля министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что почти все "дипломаты" России будут высланы из Праги.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв болгария гру рф эмилиан гебрев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 