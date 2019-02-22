Отравление Скрипалей: как нашли третьего подозреваемого

Фото: EPA

Установить личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля помог фильм о бое на высоте Ослиное ухо в Дагестане в 1999 году. Об этом говорится в расследовании издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat.

Как выяснили журналисты, Денис Сергеев (прикрытие - Сергей Федотов) вырос в казахстанском Ушарале. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище, после чего продолжил военную карьеру в ВДВ. В 1999 году Сергеев участвовал в бою за высоту Ослиное ухо в Дагестане, был ранен и представлен к государственной награде.

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В начале 2000-х Сергеев переехал в Москву, где поступил в Военную академию, которая готовит сотрудников военной разведки.

"Федотов" был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении и в Британии перед референдумом о Brexit. Пока подтвердить его связь с этими событиями не удалось.

Идентификация "Федотова" заняла больше времени, так как, в отличие от случая с Петровым и Бошировым, британские власти не публиковали его фотографию.

Расследователям удалось получить списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года, и подтвердить, что "Федотов" прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова.

"Федотова" нашли по адресу ул. Народного Ополчения, 50 (Военная академия ВС РФ, также известная как "Консерватория ГРУ"). Там был прописан человек с той же датой рождения - Денис Вячеславович Сергеев.

Все данные с фотографиями (копии паспортов и водительских удостоверений) были удалены из российских баз данных.

Расследователи связались со множеством источников в разных странах, в том числе с отелями, где останавливался "Федотов", и один из источников предоставил The Insider копию фотографии из загранпаспорта ГРУшника.

Также журналистам удалось найти кадры с Сергеевым в документальном фильме про бой за высоту Ослиное Ухо. Профессиональная экспертиза, проведенная профессором Хасаном Югейлом из Центра визуальных вычислений Брэдфордского университета , установила, что коэффициент совпадения между двумя фото - 78%, при необходимых 70% для одного и того же человека.

14 февраля сообщалось, что третий подозреваемый в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери опознан как Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России.