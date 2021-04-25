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Земан заявил, что обвинения в причастности России к подрыву военных складов "несерьезны"

25.04.2021, 12:45
Земан заявил, что обвинения в причастности России к подрыву военных складов
Милош Земан (фото - официальный сайт)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет". Об этом сообщает aktualne.cz.

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"Могу заявить, что в отчете службы безопасности говорится, что "нет никаких доказательств или доказательств того, что два агента находились в районе Врбетице", я подчеркнул это предложение, что означает, что подозрения в их участии несерьезны", – сказал Земан.

Он сказал, что первоначальная версия следствия заключается в том, что взрыв был вызван "непрофессиональными манипуляциями".

Земан добавил, что если причастность РФ к взрыву будет установлена, то России необходимо будет заплатить "за этот возможный террористический акт".

"Давайте без истерики и домыслов по поводу результатов расследования", – отметил он.

Станислав Стороженко
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Милош Земан Россия взрыв чехия гру
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