Земан заявил, что обвинения в причастности России к подрыву военных складов "несерьезны"

Президент Чехии Милош Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет". Об этом сообщает aktualne.cz.

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"Могу заявить, что в отчете службы безопасности говорится, что "нет никаких доказательств или доказательств того, что два агента находились в районе Врбетице", я подчеркнул это предложение, что означает, что подозрения в их участии несерьезны", – сказал Земан.

Он сказал, что первоначальная версия следствия заключается в том, что взрыв был вызван "непрофессиональными манипуляциями".

Земан добавил, что если причастность РФ к взрыву будет установлена, то России необходимо будет заплатить "за этот возможный террористический акт".

"Давайте без истерики и домыслов по поводу результатов расследования", – отметил он.

Станислав Стороженко

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