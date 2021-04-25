Земан заявил, что обвинения в причастности России к подрыву военных складов "несерьезны"
Президент Чехии Милош Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет". Об этом сообщает aktualne.cz.
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"Могу заявить, что в отчете службы безопасности говорится, что "нет никаких доказательств или доказательств того, что два агента находились в районе Врбетице", я подчеркнул это предложение, что означает, что подозрения в их участии несерьезны", – сказал Земан.
Он сказал, что первоначальная версия следствия заключается в том, что взрыв был вызван "непрофессиональными манипуляциями".
Земан добавил, что если причастность РФ к взрыву будет установлена, то России необходимо будет заплатить "за этот возможный террористический акт".
"Давайте без истерики и домыслов по поводу результатов расследования", – отметил он.
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- Журналисты из Bellingcat опубликовали полное расследование по тому, как агенты Главного разведуправления России вместе с Чепигой и Мишкиным могли организовать подрыв складов в Врбетице.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 21 апреля Чехия поставила РФ ультиматум, требуя разрешить ее дипломатам вернуться в Москву. Кремль ультиматум проигнорировал – и 22 апреля Чехия решила выслать из страны "почти всех" российских дипломатов.
- 22 апреля Словакия поддержала Чехию и решила выслать троих российских дипломатов. 23 апреля в поддержку Чехии дипломатов РФ решили выслать Литва, Латвия и Эстония.
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