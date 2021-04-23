Латвия, Литва и Эстония поддержали Прагу. Три страны высылают "дипломатов" России

Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая вчера реализовала поставленный РФ ультиматум. Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран Балтии.

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Литва высылает двух дипломатов, Эстония и Латвия – по одному. Литва заявила, что у россиян есть семь дней, чтобы покинуть страну. Две другие балтийские страны публично сроков не назвали.

"Это решение свидетельствует о нашей солидарности с союзником после беспрецедентного и опасного инцидента в Чехии. Литва полностью поддерживает Чехию и ее действия в ответ на взрывы 2014 года, а также на неадекватные шаги, предпринятые Россией", – говорится в заявлении МИД Литвы. Аналогичный по содержанию тезис опубликован и МИД других стран.

В Эстонии подчеркнули, что организовав взрывы в чешском Врбетице, Россия грубо нарушила международное право на территории государств-членов ЕС и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек.

МИД Литвы также отметил, что объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства РФ осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Об этом же написали в МИД Эстонии.

В МИД Латвии же заявили, что решение о высылке российского посла было принято на основе оценки деятельности конкретного дипломата посольства России и нарушений, совершенных им в Латвии.

В МИД РФ отреагировали на высылку, заявив, что дипломаты стран Балтии "уже могут прикидывать, кто из них покинет Москву", передают пропагандистские росСМИ.

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Марк Сировой

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