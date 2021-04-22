Словакия высылает троих российских дипломатов
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил о высылке трех российских дипломатов. Решение принято на основании информации словацких спецслужб. Об этом сообщает издание ТА 3.
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Хегер заявил о высылке российских дипломатов во время выступления министра обороны Ярослава Надя и министра иностранных дел Ивана Корчока.
Он отметил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, правительство тщательно изучило информацию словацких спецслужб.
"Словацкая Республика подтверждает свою заинтересованность в построении отношений с Российской Федерацией, которые будут основаны на взаимном уважении. В то же время мы ожидаем, что представители российского дипломатического представительства будут уважать принципы поведения, основанные на соответствующих международных конвенция.", – сказал премьер.
Он подтвердил свою полную поддержку Чехии, которая выслала 18 российских дипломатов после того, как заподозрила ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году.
ДОПОЛНЕНО В 20:42. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России "глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы", и пообещала, что ответ РФ "не заставит себя ждать".
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 21 апреля МИД Чехии поставил ультиматум: если Россия не разрешит вернуться 20 чешским дипломатам в Москву, то Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешского посольства в РФ. В Кремле назвали ультиматум "бесперспективным".
- Сегодня в Чехии заявили, что почти все "дипломаты" России будут высланы из Праги.
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