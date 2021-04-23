"Один за всех, все за одного". Генерал Павел о взрыве во Врбетице: РФ атаковала члена НАТО

Подрыв арсенала во Врбетице в 2014 году – это "первый инцидент, когда Россия столь агрессивно выступила против суверенного государства и совершила террористический акт на территории другой страны". Такое мнение выразил в эфире канала DVTV начальник Генштаба Чехии в 2012–2015 годах Петр Павел, вероятно, имея ввиду страну-члена НАТО.

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Бывший председатель Военного комитета НАТО (2015–2018) назвал заявленную чешскими спецслужбами причастность Главного управления Генштаба РФ (наследник ГРУ) к инциденту "терроризмом, контролируемым государством".

"Этот кризис войдет в историю. Я доверяю нашим спецслужбам. То, что произошло в Чехии, более серьезно, чем отравление Скрипалей", – подчеркнул генерал в отставке.

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При этом Павел сомневается, что реакция союзников Чехии будет такой массовой, как после попытки российских спецслужб убить экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Англии боевым ядом "Новичок".

В своем блоге он приветствовал "четкое и сильное" заявление НАТО в поддержку властей Чешской Республики. При этом Павел заявил, что "член Альянса подвергся нападению" и призвал союзников поддержать его страну индивидуально и коллективно по принципу "один за всех, и все за одного".

В 2016 году Павел заявил, что нормальные отношения НАТО с РФ будут лишь после деоккупации Крыма. В мае 2018-го он сказал, что НАТО не укреплял бы военное присутствие на восточном и южном фланге, если бы РФ не вторглась в Молдову, Грузию и Украину.

17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности Кремля к подрыву арсенала 16 октября 2014-го в селе Врбетице. Премьер страны Бабиш заявил, что 60 т взорвали агенты РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".

Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов. Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов, кроме одного.

22 апреля ЕС поддержал спецоперацию Чехии по изгнанию агентуры Кремля.

Евгений Пилипенко

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