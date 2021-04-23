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"Один за всех, все за одного". Генерал Павел о взрыве во Врбетице: РФ атаковала члена НАТО

23.04.2021, 12:13
Петр Павел (фото - ЕРА)

Подрыв арсенала во Врбетице в 2014 году – это "первый инцидент, когда Россия столь агрессивно выступила против суверенного государства и совершила террористический акт на территории другой страны". Такое мнение выразил в эфире канала DVTV начальник Генштаба Чехии в 2012–2015 годах Петр Павел, вероятно, имея ввиду страну-члена НАТО.

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Бывший председатель Военного комитета НАТО (2015–2018) назвал заявленную чешскими спецслужбами причастность Главного управления Генштаба РФ (наследник ГРУ) к инциденту "терроризмом, контролируемым государством".

"Этот кризис войдет в историю. Я доверяю нашим спецслужбам. То, что произошло в Чехии, более серьезно, чем отравление Скрипалей", – подчеркнул генерал в отставке.

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При этом Павел сомневается, что реакция союзников Чехии будет такой массовой, как после попытки российских спецслужб убить экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Англии боевым ядом "Новичок".

В своем блоге он приветствовал "четкое и сильное" заявление НАТО в поддержку властей Чешской Республики. При этом Павел заявил, что "член Альянса подвергся нападению" и призвал союзников поддержать его страну индивидуально и коллективно по принципу "один за всех, и все за одного".

В 2016 году Павел заявил, что нормальные отношения НАТО с РФ будут лишь после деоккупации Крыма. В мае 2018-го он сказал, что НАТО не укреплял бы военное присутствие на восточном и южном фланге, если бы РФ не вторглась в Молдову, Грузию и Украину.

  • 17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности Кремля к подрыву арсенала 16 октября 2014-го в селе Врбетице. Премьер страны Бабиш заявил, что 60 т взорвали агенты РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".
  • Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов. Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов, кроме одного.
  • 22 апреля ЕС поддержал спецоперацию Чехии по изгнанию агентуры Кремля.
Евгений Пилипенко
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