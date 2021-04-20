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В Чехии больше не обсуждают закупку российской вакцины от коронавируса

20.04.2021, 14:34
В Чехии больше не обсуждают закупку российской вакцины от коронавируса - Фото
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек (Фото - seznampravy.cz)

Закупка российской вакцины от коронавируса Спутник V в Чехии больше не обсуждается. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек, сообщает издание Lidovky.

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По словам Гамачека, единственный путь – сосредоточиться на вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

Вчера, 19 апреля, Гамачек должен был лететь в Москву на переговоры о поставках российской вакцины в Чехию. Утром в субботу, 17 апреля, он отменил поездку, сославшись на необходимость участия в заседании правительства в понедельник. Вечером субботы вместе с премьером Чехии Андреем Бабишем Гамачек заявил о высылке российских дипломатов из-за подозрений в адрес российских спецслужб в причастности к взрывам на оружейных складах в Врбетице в 2014 году.

В интервью DenikN Гамачек заявил, что поездка изначально была прикрытием перед высылкой российских дипломатов и он заранее знал, что она не состоится.

По версии Бабиша, поездка не состоялась потому, что он сказал Гамачеку не лететь, и неоднократно высказывал несогласие с поездкой.

  • 17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

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Денис Юдин
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чехия вакцина Ян Гамачек коронавирус COVID-19 Спутник V
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