Пророссийский президент Чехии обвиняет министра в смертях людей. Требует покупки Sputnik V

Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения Яна Блатны, а также главу Национального института по контролю за лекарствами Ирену Сторову в ответственности за смерти от СOVID-19 в стране. Об этом он заявил в интервью Parlamentní listy.

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"Я хотел бы сказать, что двумя самыми большими препятствиями (для поставки Sputnik V – ред.) являются министр здравоохранения Блатны, а также директор Государственного института по контролю за лекарствами", – отметил он, комментируя вопрос того, будут ли поставки российской вакцины в Чехию.

Помимо этого, Земан заявил, что "глубоко презирает" тех, кто считает вакцинацию российским препаратом политическим вопросом.

Причина, по которой министр Блатны не хочет использовать Sputnik V – это отсутствие разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, отмечает издание.

Земан считает, что агентство ЕС занимается бюрократией, "особенно для успешной вакцины, зарегистрированной на национальном уровне".

Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.

28 февраля президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины Sputnik V.

5 марта стало известно, что Чехия попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять десятки пациентов с COVID-19, поскольку ситуация в ее собственных больницах достигла критической точки.

Станислав Стороженко

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