Пророссийский президент Чехии обвиняет министра в смертях людей. Требует покупки Sputnik V
Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения Яна Блатны, а также главу Национального института по контролю за лекарствами Ирену Сторову в ответственности за смерти от СOVID-19 в стране. Об этом он заявил в интервью Parlamentní listy.
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"Я хотел бы сказать, что двумя самыми большими препятствиями (для поставки Sputnik V – ред.) являются министр здравоохранения Блатны, а также директор Государственного института по контролю за лекарствами", – отметил он, комментируя вопрос того, будут ли поставки российской вакцины в Чехию.
Помимо этого, Земан заявил, что "глубоко презирает" тех, кто считает вакцинацию российским препаратом политическим вопросом.
Причина, по которой министр Блатны не хочет использовать Sputnik V – это отсутствие разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, отмечает издание.
Земан считает, что агентство ЕС занимается бюрократией, "особенно для успешной вакцины, зарегистрированной на национальном уровне".
- Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
- 28 февраля президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины Sputnik V.
- 5 марта стало известно, что Чехия попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять десятки пациентов с COVID-19, поскольку ситуация в ее собственных больницах достигла критической точки.
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