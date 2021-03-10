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Пророссийский президент Чехии обвиняет министра в смертях людей. Требует покупки Sputnik V

10.03.2021, 16:24
Пророссийский президент Чехии обвиняет министра в смертях людей. Требует покупки Sputnik V - Фото
Милош Земан (Фото - Koca Sulejmanovic - EPA)

Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения Яна Блатны, а также главу Национального института по контролю за лекарствами Ирену Сторову в ответственности за смерти от СOVID-19 в стране. Об этом он заявил в интервью Parlamentní listy.

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"Я хотел бы сказать, что двумя самыми большими препятствиями (для поставки Sputnik V – ред.) являются министр здравоохранения Блатны, а также директор Государственного института по контролю за лекарствами", – отметил он, комментируя вопрос того, будут ли поставки российской вакцины в Чехию.

Помимо этого, Земан заявил, что "глубоко презирает" тех, кто считает вакцинацию российским препаратом политическим вопросом. 

Причина, по которой министр Блатны не хочет использовать Sputnik V – это отсутствие разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, отмечает издание.

Земан считает, что агентство ЕС занимается бюрократией, "особенно для успешной вакцины, зарегистрированной на национальном уровне". 

  • Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
Станислав Стороженко
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минздрав чехия Sputnik V ян блатны
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