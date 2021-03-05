Чехия просит соседей принять пациентов с COVID-19, собственных ресурсов не хватает

Чехия попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять десятки пациентов с COVID-19, поскольку ситуация в ее собственных больницах достигла критической точки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.

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Страна с населением 10,7 миллиона человек стала одной из самых пострадавших в мире, особенно ситуация там ухудшилась в последние недели.

Многие перегруженные региональные больницы были вынуждены переводить пациентов в другие заведения, но таких возможностей все меньше, так как ресурсы всей медицинской системы сокращаются.

По состоянию на утро пятницы, в чешские больницы госпитализировали 8 153 пациента с COVID-19, из них 1 735 нуждаются в интенсивной терапии.

"В некоторых регионах больницы исчерпали свои возможности, и они больше не могут оказывать надлежащую помощь или принимать новых пациентов без посторонней помощи", – сказал министр здравоохранения страны Ян Блатны.

Пострадавший Карловарский регион на границе с Германией уже готовится к трансферам, которые могут начаться на следующей неделе.

В понедельник правительство ужесточило карантин в стране. Ряд больниц объявили, что не все пациенты могут получить стандартную помощь.

28 февраля президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины Спутник V.

1 марта в больницах Чехии в тяжелом состоянии находились 1568 больных коронавирусом. Это стало новым максимумом за все время эпидемии.

По данным на 2 марта, от коронавируса в стране привиты 674 тысячи человек.

Вадим Ребрина

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