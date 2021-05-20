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Коронавирус | Вакцина AstraZeneca неэффективна против легкого-среднего "южноафриканского" ковида – цифры

20.05.2021, 10:40
Вакцина AstraZeneca неэффективна против легкого-среднего
Фото: ЕРА

Две дозы антикоронавирусной вакцины Oxford-AstraZeneca не защищают от легкой или средней степени тяжести COVID-19, который вызван "южноафриканским" штаммом: защита наблюдается только от тяжелого течения и смерти. Результаты исследования опубликовал журнал NEJM.

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С 24 июня по 9 ноября 2020 года авторы исследования набрали 2026 ВИЧ-отрицательных взрослых от 18 до 65 лет (средний возраст 30 лет), разделив их на две группы.

1010 человек в одной группе получили по крайней мере одну дозу плацебо (0,9% раствор хлорида натрия), 1011 в другой – аналогично с вакциной (с 5×1010 вирусных частиц в дозе). Интервал между дозами был 21-35 дней. Считали случаи болезни, которые зафиксированы более чем через 14 дней после введения второй дозы.

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Ковид от легкой до умеренной степени развился у 23 из 717 человек в группе плацебо (3,2%), а также у 19 из 750 привитых вакциной (2,5%). Среди 42 участников с ковидом 39 случаев были вызваны штаммом B.1.351.

Хотя сыворотка крови привитых в тестах нейтрализации псевдовируса и живого "настоящего" вируса показала большую устойчивость к варианту B.1.351, чем сыворотка людей из плацебо-группы, эффективность предотвращения легкой/средней тяжести болезни в целом у привитых составила всего 21,9%, а у тех, кто заболел "южноафриканцем" – лишь 10,4%.

В том же издании ранее вышла аналогичная статья о протективности вакцины Novavax против того же штамма. Она была выше, чем у "астразенеки" – 51%.

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Евгений Пилипенко
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