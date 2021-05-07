Эффективность вакцины Novavax против южноафриканского штамма коронавируса – 51%: отчет
Эффективность вакцины американской компании Novavax против вызванной "южноафриканским" штаммом коронавируса (B.1.351) инфекции – 51% среди ВИЧ-отрицательных людей. Результаты фазы IIa/b клинических исследований в ЮАР опубликованы вчера в журнале NEJM.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди населения ЮАР сильно распространен вирус иммунодефицита человека, который подрубает способность иммунитета эффективно защищать от различных болезней. Кроме того, там впервые был зафиксирован и позднее "захватил" популяцию мутант SARS-CoV-2, частично ускользающий от иммунных ответов после вакцин первого поколения или болезни, вызванной "оригинальным" коронавирусом.
Эффективность вакцины Novavax против лабораторно подтвержденного симптоматического COVID-19 оценивали через неделю и более после второй дозы среди участников без предшествующей инфекции SARS-CoV-2.
Читайте также: Израиль уточнил оценки эффективности антикоронавирусной вакцины Pfizer-BioNTech
Эффективность среди всех не зараженных ВИЧ участников (то есть тех, кто заболел как ЮАР-штаммом "короны", так и другими) составила 60,1%.
92,7% проверенных случаев болезни были вызваны "южноафриканским" мутантом.
Из 6324 участников, прошедших отбор, 4387 получили по крайней мере одну инъекцию вакцины или плацебо. Примерно 30% участников были переболевшими. ВИЧ-негативные участники исследования были в возрасте 18-84 года, а стабильные с медицинской точки зрения ВИЧ-положительные – 18-64 года.
У 15 участников из группы "вакцина" и у 29 в группе "плацебо" среди 2684 исходных неболевших ковидом (94% ВИЧ-отрицательных и 6% ВИЧ-положительных) развилась болезнь преимущественно легкой и средней степени тяжести.
Местные и системные нежелательные явления после укола чаще встречались в группе "вакцина". Серьезные нежелательные явления были редкими в обеих группах, пишут авторы.
- В начале года Novavax показала первые результаты фазы III клинических испытаний – в том числе против ЮАР-мутанта.
- Украина заказала 15 млн доз вакцины Novavax. По плану Кабмина, Украина начнет получать ее с августа, ежемесячно по 2 млн доз.
- Ранее в Reuters писали, что Novavax планирует поставлять вакцину в Европу с конца 2021 года.
- В Британии заявляют, что намерены у себя "искоренить COVID-19 к Рождеству": третью дозу вакцины там предложат всем ≥50 лет.
Читайте также: "Вечной пандемии" коронавируса не будет: хорошие новости о вакцинации против мутантов
Комментарии