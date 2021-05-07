Эффективность вакцины Novavax против южноафриканского штамма коронавируса – 51%: отчет

Эффективность вакцины американской компании Novavax против вызванной "южноафриканским" штаммом коронавируса (B.1.351) инфекции – 51% среди ВИЧ-отрицательных людей. Результаты фазы IIa/b клинических исследований в ЮАР опубликованы вчера в журнале NEJM.

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Среди населения ЮАР сильно распространен вирус иммунодефицита человека, который подрубает способность иммунитета эффективно защищать от различных болезней. Кроме того, там впервые был зафиксирован и позднее "захватил" популяцию мутант SARS-CoV-2, частично ускользающий от иммунных ответов после вакцин первого поколения или болезни, вызванной "оригинальным" коронавирусом.

Эффективность вакцины Novavax против лабораторно подтвержденного симптоматического COVID-19 оценивали через неделю и более после второй дозы среди участников без предшествующей инфекции SARS-CoV-2.

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Эффективность среди всех не зараженных ВИЧ участников (то есть тех, кто заболел как ЮАР-штаммом "короны", так и другими) составила 60,1%.

92,7% проверенных случаев болезни были вызваны "южноафриканским" мутантом.

СПРАВКА. NVX-CoV2373 – созданная с применением генной инженерии вакцина компании Novavax, состоящая из стабильного префузионного (имеющего пространственную конфигурацию до соединения с рецептором на мембране клетки человека) S-белка коронавируса, выращенного на культурах клеток насекомых. 5 мкг белка смешивается для усиления иммунного ответа с 50 мкг сапонинового адъюванта Matrix M™. Такая вакцина не может ни "заразить" организм, ни размножаться в клетках. Она стабильна при температуре 2—8°C, будет поставляться в готовой для инъекции форме раствора.

Из 6324 участников, прошедших отбор, 4387 получили по крайней мере одну инъекцию вакцины или плацебо. Примерно 30% участников были переболевшими. ВИЧ-негативные участники исследования были в возрасте 18-84 года, а стабильные с медицинской точки зрения ВИЧ-положительные – 18-64 года.

У 15 участников из группы "вакцина" и у 29 в группе "плацебо" среди 2684 исходных неболевших ковидом (94% ВИЧ-отрицательных и 6% ВИЧ-положительных) развилась болезнь преимущественно легкой и средней степени тяжести.

Местные и системные нежелательные явления после укола чаще встречались в группе "вакцина". Серьезные нежелательные явления были редкими в обеих группах, пишут авторы.

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Евгений Пилипенко

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