Novavax планирует поставлять вакцины против COVID-19 в Европу с конца 2021 года – Reuters

Компания Novavax проинформировала Евросоюз, что планирует начать поставки своей вакцины против COVID-19 в ЕС к концу этого года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на осведомленный источник в ЕС.

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По словам чиновника, Novavax поставит в Евросоюз в общей сложности до 200 млн доз вакцины.

Novavax заключил предварительную сделку с ЕС в декабре, но окончательное соглашение было отложено из-за того, что американская компания пыталась найти сырье для производства.

Представитель ЕС, сказал, что у Novavax все еще есть производственные проблемы, но у них уже есть график поставок.

Novavax сообщил, что планирует отправить первые небольшие партии груза ближе к концу этого года, а основная часть должна быть доставлена ​​в 2022 году.

Независимо от возможного контракта, закупки ЕС зависят от одобрения регулирующими органами вакцины Novavax, которая с февраля оценивается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

EMA еще не назначило дату принятия решения по вакцине Novavax, которую пока не одобрили нигде в мире.

В разработанном Кабмином планом вакциниации Novavax запланирован к получению Украиной с августа – ежемесячно по 2 млн доз. Это, по плану Кабмина, должно стать основным объемом получаемых Украиной вакцин с августа по декабрь 2021-го.

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Наталия Медведева

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