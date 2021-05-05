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Искоренить COVID к Рождеству. Третью дозу вакцины в Британии предложат всем старше 50 лет

05.05.2021, 14:34
Искоренить COVID к Рождеству. Третью дозу вакцины в Британии предложат всем старше 50 лет - Фото
Карточка вакцинированного в Британии (фото - ЕРА)

Власти Британии в попытке полностью искоренить к Рождеству эпидемию COVID-19 предложат всем старше 50 лет третью дозу антикоронавирусной вакцины. Об этом пишет The Times.

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Сейчас идет выбор между двумя опциями. Третья доза будет либо специально модифицированной под новые варианты вируса, которые ускользают от иммунных ответов, вызванных прививками первого поколения или болезнью "обычным" штаммом, либо дополнительной дозой нынешних вакцин от Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna.

Все эти биопрепараты успешно работают против "дикого" типа вируса (первоначального), а также "британского" мутанта. Но степень защиты, которую они дают от других, вроде "южноафриканского", "бразильского" и, возможно, "индийского", слабее.

Газета пишет, что первые результаты испытаний "вселили в правительство надежды, что эти два подхода смогут свести на нет любую угрозу, исходящую от новых и существующих вариантов вируса".

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По задумке медиков, третий укол нужно сделать только тем, кому за 50 лет, и тем из групп повышенного риска, у кого есть сопутствующие заболевания.

"Мы думаем, что уровень защиты населения от любого варианта вируса будет настолько высоким, что к Рождеству ковид должен отойти на второй план, как и любая другая циркулирующая ОРВИ. Настолько отойти, что мы не думаем, что будет какая-то необходимость делать третью прививку молодым людям: передача вируса будет настолько низкой", – цитирует The Times источник в правительстве страны.

Издание напоминает: уже установлено, что третья доза "обычной" вакцины дает более сильный иммунный ответ, если она отличается от двух предыдущих прививок, полученных человеком. То есть, привитый двумя дозами Oxford-AstraZeneca должен будет получить, к примеру, дозу Pfizer-BioNTech.

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Евгений Пилипенко
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