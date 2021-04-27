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Год после COVID-19. Какие симптомы не исчезают до конца и у скольких людей – исследование

27.04.2021, 11:51
Год после COVID-19. Какие симптомы не исчезают до конца и у скольких людей – исследование - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Спустя год после перенесенного легкого/умеренного COVID-19 около половины (53%) переболевших жалуются по крайней мере на один не проходящий до конца симптом из тех, которые проявились во время болезни. Об этом пишут в препринте исследования на medRxiv итальянские медики.

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В исследование вошла небольшая выборка пациентов – 354 человека. Из них 304 (185 – женщины) завершили опрос спустя 12 месяцев после начала исследования и прошли контрольное интервью. Средний возраст участников – 47 лет (от 18 до 76).

Наиболее частыми симптомами "лонг-ковида" люди называли:

27% – повышенная утомляемость/усталость;
22% – ухудшение обоняния/чувства вкуса;
13% – одышка;
9% – миалгия (боль в мышцах).

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Предрасполагающие к long COVID факторы: женский пол, возраст от 40 до 54 лет, индекс массы тела ≥25.

Наличие от 3 до 7 симптомов во время острой фазы заболевания вело к значительному увеличению вероятности их сохранения через 12 месяцев. Эта связь была сильнее у тех, у кого было ≥8 симптомов.

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Несмотря на то, что все участники исследования имели легкое/среднее течение болезни без признаков пневмонии, 13% сообщали об одышке спустя год. Интересно, пишут авторы, что аномальная функция легких (нарушение диффузионной способности) наблюдалась почти у трети пациентов после острой фазы легкой формы COVID-19 (без пневмонии).

Медики уточнили, что их отчет имеет ряд ограничений, вроде отсутствия контрольной группы, одноцентрового дизайна исследования, небольшой выборки и того, что о симптомах сообщали по спецопроснику сами пациенты в телефонных интервью.

Евгений Пилипенко
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