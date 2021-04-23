Большинство переболевших COVID-19 защищены от повторной инфекции как минимум год – ученые

Подавляющее большинство выздоровевших от COVID–19 защищены от повторного заражения как минимум год после появления симптомов болезни. Такой вывод сделали ученые Фарерских островов, препринт их исследования выложен на medRxiv.

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Авторы провели на родине общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции – весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента соответственно). Оценивали уровни IgG-антител к S-белку коронавируса.

С течением времени в обеих волнах наблюдалось общее снижение уровней IgG, а парное сравнение показало, что уровень антител круто снижался примерно до ~7 месяца в обеих волнах, после чего темп падения замедлялся. Самые высокие уровни отмечались у самой старшей (от 67 лет и больше) и самой молодой (0-17 лет) группе.

Авторы отмечают, что защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна. Также неизвестно наверняка, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую – антительный, и как они взаимосвязаны: данные об этом изучаются и накапливаются.

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Однако результаты исследования, реалии и логика показывают, что перенесшие болезнь, "вероятно, будут защищены от реинфекции по крайней мере через 12 месяцев после появления симптомов", резюмируют ученые.

О мутантных штаммах, которые могут частично ускользать от иммунитета к предыдущему штамму, в материале не говорится. Также нет данных о том, какой уровень эпидопасности на Фарерах, чтобы там можно было заразиться повторно.

С начала пандемии на Фарерах зафиксировано 663 случая ковида, один заболевший умер. Население этой автономии в составе Дании в северной части Атлантики (между Шотландией, Норвегией и Исландией) – около 52 000 человек.

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Евгений Пилипенко

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