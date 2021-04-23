Большинство переболевших COVID-19 защищены от повторной инфекции как минимум год – ученые
Подавляющее большинство выздоровевших от COVID–19 защищены от повторного заражения как минимум год после появления симптомов болезни. Такой вывод сделали ученые Фарерских островов, препринт их исследования выложен на medRxiv.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Авторы провели на родине общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции – весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента соответственно). Оценивали уровни IgG-антител к S-белку коронавируса.
С течением времени в обеих волнах наблюдалось общее снижение уровней IgG, а парное сравнение показало, что уровень антител круто снижался примерно до ~7 месяца в обеих волнах, после чего темп падения замедлялся. Самые высокие уровни отмечались у самой старшей (от 67 лет и больше) и самой молодой (0-17 лет) группе.
Авторы отмечают, что защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна. Также неизвестно наверняка, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую – антительный, и как они взаимосвязаны: данные об этом изучаются и накапливаются.
Читайте также: Кулинарная добавка защищает от заражения коронавирусом: исследование из Аргентины
Однако результаты исследования, реалии и логика показывают, что перенесшие болезнь, "вероятно, будут защищены от реинфекции по крайней мере через 12 месяцев после появления симптомов", резюмируют ученые.
О мутантных штаммах, которые могут частично ускользать от иммунитета к предыдущему штамму, в материале не говорится. Также нет данных о том, какой уровень эпидопасности на Фарерах, чтобы там можно было заразиться повторно.
С начала пандемии на Фарерах зафиксировано 663 случая ковида, один заболевший умер. Население этой автономии в составе Дании в северной части Атлантики (между Шотландией, Норвегией и Исландией) – около 52 000 человек.
- Ученые из Оксфорда (где разработали вакцину Oxford-AstraZeneca) показали данные по опасным тромбозам после "астразенеки" и после "пфайзера". Сравнить.
- Колоть ли вторую дозу CoviShield: в Британии дали рекомендации тем, кто боится.
- Эффективность препарата CoronaVac (Sinovac) в Чили – до 90% защиты от госпитализации при COVID-19.
- О мутациях ковида и можно ли прививаться разными вакцинами – интервью с иммунологом.
- Что происходит после одной дозы вакцины CoviShield.
Читайте также: Как инфекция COVID-19 пробивает "полную защиту" вакцинированных: исследование из США
Комментарии