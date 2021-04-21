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В Аргентине проверили, как кулинарная добавка защищает от заражения коронавирусом

21.04.2021, 14:44
В Аргентине проверили, как кулинарная добавка защищает от заражения коронавирусом - Фото
Красные водоросли (фото — gulfspecimen.org)

В Аргентине утверждают, что использование носового спрея с йота-каррагинаном (I-C) "значительно снижает" риск заразиться коронавирусом. Препринт исследования опубликован на medRxiv.

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Авторы задались вопросом, можно ли использовать для профилактики заболевания COVID-19 назальный спрей с I-C: это вещество продемонстрировало противовирусную активность против респираторных и других вирусов на культурах клеток и на животных.

Поскольку основным местом инфицирования и репликации большинства простудных вирусов является слизистая оболочка носоглотки, была выдвинута гипотеза, что обработка ее I-C может блокировать проникновение вируса на этом уровне и препятствовать его локальному распространению.

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В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 394 клинически здоровых добровольца из числа медперсонала, обслуживающего пациентов с COVID-19. 

СПРАВКА. Каррагинан (карраген) – группа сульфатных полисахаридов, получаемых из красных морских водорослей Chondrus crispus. Студенистые экстракты из этих водорослей сотни лет используются как пищевые добавки (ныне – Е-407). Природный гелеобразователь. Безопасен для употребления человеком.

Одной группе дали спрей с I-C для орошения слизистой носа четыре раза в день, другой – спрей с плацебо. Точкой "отсечки" в исследовании было появление в течение 21 дня симптомов COVID-19, подтвержденных ПЦР-тестом.

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"Заболеваемость COVID-19 была значительно ниже в группе I-C по сравнению с плацебо (1% против 5%). Не было различий в частоте нежелательных явлений в двух группах. I-C показал значительную эффективность в предотвращении инфекции", – сообщили авторы результат.

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Евгений Пилипенко
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