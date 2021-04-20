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В Израиле закрыли последние COVID-отделения, эпидемия отступила

20.04.2021, 18:40
В Израиле закрыли последние COVID-отделения, эпидемия отступила - Фото
Вакцинация в Израиле (Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN)

В Израиле закрыли последние два COVID-отделения, которые продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Об этом сообщает Ynet News.

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Как отмечается, отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать – уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

Медицинские бригады, обслуживавшие больных COVID-19, вернутся в отделения больниц, где они работали до эпидемии. В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавирусной инфекции снова откроют.

Как сообщается, 19 апреля, в Израиле после проведения 24 000 тестов, было обнаружено 93 новых заразившихся, что указывает на положительный результат в 0,3%.

Всего по стране сейчас с COVID-19 госпитализировано 308 человек, из них 187 в тяжелом состоянии и 113 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это самое низкое количество серьезных пациентов с COVID-19 с июля 2020 года.

  • Израиль начал закрывать COVID-отделения несколько недель назад, после того как кампания высокоскоростной вакцинации начала приносить результаты.

Читайте также: Финальные испытания израильской вакцины против COVID-19 предложено провести в Украине

Наталия Медведева
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Израиль коронавирус
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