Израиль побеждает коронавирус. В стране начали закрывать COVID-отделения – нет пациентов

По мере снижения новых случаев коронавирусного заболевания больницы Израиля начинают закрывать отделения, предназначенные для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Ynet.

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Как отмечается, с декабря в Израиле вакцинировали более 50% граждан и уровень инфицирования снизился до однозначных цифр. В то же время в арабском секторе Галилеи наблюдается более медленный спад эпидемии – там и вакцинация медленнее.

Врачи говорят, что еще несколько месяцев назад колоннам машин скорой помощи, перевозящим пациентов с коронавирусом, приходилось часами ждать за пределами медицинских центров, пока не появится ​​койка в отделении интенсивной терапии и персонал сможет принять больного.

Теперь многие медицинские центры сообщают, что в последние дни к ним не поступали новые пациенты с вирусом, специализированные отделения COVID-19 постепенно пустеют и их начинают закрывать за ненадобностью.

Согласно данным Минздрава Израиля, в настоящее время в больницах проходят лечение 385 серьезных случаев коронавируса по сравнению с почти 1200 пациентами, которые были госпитализированы в январе.

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Наталия Медведева

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