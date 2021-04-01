Израиль побеждает коронавирус. В стране начали закрывать COVID-отделения – нет пациентов
По мере снижения новых случаев коронавирусного заболевания больницы Израиля начинают закрывать отделения, предназначенные для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Ynet.
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Как отмечается, с декабря в Израиле вакцинировали более 50% граждан и уровень инфицирования снизился до однозначных цифр. В то же время в арабском секторе Галилеи наблюдается более медленный спад эпидемии – там и вакцинация медленнее.
Врачи говорят, что еще несколько месяцев назад колоннам машин скорой помощи, перевозящим пациентов с коронавирусом, приходилось часами ждать за пределами медицинских центров, пока не появится койка в отделении интенсивной терапии и персонал сможет принять больного.
Теперь многие медицинские центры сообщают, что в последние дни к ним не поступали новые пациенты с вирусом, специализированные отделения COVID-19 постепенно пустеют и их начинают закрывать за ненадобностью.
Согласно данным Минздрава Израиля, в настоящее время в больницах проходят лечение 385 серьезных случаев коронавируса по сравнению с почти 1200 пациентами, которые были госпитализированы в январе.
- 24 января 2021 года в Израиле начали прививать от коронавируса подростков от 16 до 18 лет.
- 19 декабря израильский премьер Биньямин Нетаньяху публично привился от COVID-19.
- К 10 февраля число вакцинированных хотя бы одной дозой приближалось к 40%, а 3 марта количество привитых двумя дозами вакцины составило более 50% взрослого населения.
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