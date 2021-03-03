В Израиле двумя дозами вакцины от COVID-19 привиты более 50% взрослого населения

В Израиле более 50% взрослого населения привиты от коронавируса двум дозам вакцины. Об этом сообщают Новости Израиля со ссылкой на Минздрав страны.

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Одну дозу вакцины получили почти 4,8 млн человек, или 52% от всего населения и 72% от населения старше 16 лет. Две дозы получили более 3,4 млн человек, или 37% от всего населения и 52% от населения старше 16 лет.

Со 2 марта прививку разрешено делать тем, кто переболел COVID-19, при условии, что им исполнилось 16 лет и с их выздоровления прошло более трех месяцев. Они будут получать одну дозу вакцины.

На 2 марта в Израиле выявлены 785 218 заболевших COVID-19, 5790 человек умерли, 738 452 выздоровели.

1 ноября 2020 года Израиль начал испытывать антикоронавирусную вакцину BriLife на людях.

С 24 января 2021 года в Израиле начали прививать от коронавируса подростков от 16 до 18 лет.

К 10 февраля число вакцинированных хотя бы одной дозой приближалось к 40%.

Денис Юдин

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