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В Израиле двумя дозами вакцины от COVID-19 привиты более 50% взрослого населения

03.03.2021, 06:47
В Израиле двумя дозами вакцины от COVID-19 привиты более 50% взрослого населения - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

В Израиле более 50% взрослого населения привиты от коронавируса двум дозам вакцины. Об этом сообщают Новости Израиля со ссылкой на Минздрав страны.

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Одну дозу вакцины получили почти 4,8 млн человек, или 52% от всего населения и 72% от населения старше 16 лет. Две дозы получили более 3,4 млн человек, или 37% от всего населения и 52% от населения старше 16 лет.

Со 2 марта прививку разрешено делать тем, кто переболел COVID-19, при условии, что им исполнилось 16 лет и с их выздоровления прошло более трех месяцев. Они будут получать одну дозу вакцины.

На 2 марта в Израиле выявлены 785 218 заболевших COVID-19, 5790 человек умерли, 738 452 выздоровели.

Денис Юдин
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Израиль вакцинация коронавирус COVID-19
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