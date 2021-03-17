COVID. В Израиле выяснили, передают ли вакцинированные матери антитела новорожденным детям

Израильские врачи выяснили, что вакцинированные от COVID-19 беременные женщины рожают детей уже с антителами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет The Times of Israel.

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Команда медицинского центра Хадасса в Иерусалиме исследовала кровь из пуповины 40 новорожденных (она такая же, как в теле ребенка) и обнаружила там достаточный запас антител, как и в крови их матерей, которые были вакцинированы препаратом Pfizer-BioNTech.

Исследователи считают, что это очень важное открытие, которое оправдывает призывы к беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса.

"Это важный обнадеживающий вывод, в котором предполагается, что вакцинированные матери передают защиту от COVID-19 своим детям до того, как они родятся", – сказала профессор Дана Вольф, глава отдела вирусологии Хадасса.

Младенцы, кровь которых исследовали медики, родились от женщин разного возраста, которые все получили вторую прививку как минимум за неделю до родов.

Это пока частичные результаты исследования. Оно не установило с полной определенностью, что антитела обеспечивают защиту от инфекции, но профессор Вольф уверена, что они на это способны. Также нет информации о том, как долго у детей сохраняются антитела.

Вчера, 16 марта, американская фармацевтическая компания Moderna начала испытания своей вакцины против COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

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Вадим Ребрина

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