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Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на детях

16.03.2021, 23:00
Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на детях - Фото
Флакон с вакциной Moderna от COVID-19 (фото - ЕРА)

Американская фармацевтическая компания Moderna начала испытания своей вакцины против COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на компанию.

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Moderna – первый американский производитель вакцины от коронавируса, который испытывает свой препарат на младенцах.

Компания планирует привлечь к исследованию около 6750 детей в США и Канаде.

Вакцинация детей считается критически важной для достижения уровня коллективного иммунитета, способного остановить пандемию.

Хотя риск серьезного заболевания коронавирусом среди детей меньше, чем у взрослых, риск передачи все же существует, особенно среди подростков.

"Это педиатрическое исследование поможет нам оценить потенциальную безопасность и иммуногенность нашей вакцины против COVID-19 для этой более молодой возрастной группы", – сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

И Moderna, и Pfizer в прошлом году начали тестирование своих вакцин на детях в возрасте 12 лет и старше. Результатов этих испытаний еще нет.

AstraZeneca объявила о своем первом испытании на детях в прошлом месяце. Johnson & Johnson заявила, что протестирует свою вакцину на младенцах и детях, но еще не обнародовала график исследования.

В конце 2020 года в Канаде исследовали распространение коронавируса среди детей. Ученые выяснили, что более трети детей с COVID-19 не имеют никаких симптомов.

Вадим Ребрина
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вакцина коронавирус Moderna
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