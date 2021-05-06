Вакцина от Pfizer-BioNTеch спустя неделю и больше после второй дозы на 95,3% эффективна против заражения коронавирусной инфекцией. Уточненные оценки эффективности биопрепарата в борьбе с эпидемией COVID-19 в Израиле опубликовал журнал The Lancet.

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Авторы использовали данные эпиднадзора за первые четыре месяца национальной кампании по вакцинации людей от 16 лет и старше, чтобы установить единичные случаи лабораторно подтвержденных инфекций SARS-CoV-2 и их исходы.

C 24 января по 3 апреля 2021 года в стране зарегистрировано 232 268 случаев заражения, 7694 госпитализации, 4481 тяжелая или критическая госпитализация, а также 1113 случаев смерти от COVID-19. На 3 апреля более 4,7 млн (72%) из ~6,5 млн человек от 16 лет и старше были полностью иммунизированы (получили две дозы).

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Вакцина на 91,5% защитила от бессимптомного течения ковида и ровно на 97% – от болезни с симптомами.

Полная иммунизация препаратом дала 97,2% защиты от госпитализаций и 97,5% – от тяжелых/критических случаев с госпитализацией.

Вакцина на 96,7% защитила от смертельных случаев, подчеркнули авторы исследования.

Они пишут, что две дозы вакцины высокоэффективны у всех возрастов ≥16 лет (включая самых пожилых ≥85 лет) в профилактике бессимптомной инфекции, болезни с симптомами, госпитализаций, тяжелых случаев и смерти, включая вызванные "британским" вариантом вируса.

Распространенность этого штамма в Израиле ученые оценили в 94,5% от всех случаев за упомянутый выше период.

"Во всех возрастных группах по мере увеличения охвата вакцинацией частота исходов SARS-CoV-2 снизилась. Данные свидетельствуют о том, что вакцинация может помочь контролировать пандемию", – подчеркнули авторы публикации.

Открыть таблицы:

→ количество полностью иммунизированных на 3 апреля;

→ эффективность двух доз спустя 7 дней после второй;

→ эффективность двух доз спустя 7 дней после второй у самых пожилых;

→ эффективность двух доз спустя 14 дней после второй;

→ графики снижения показателей эпидемии по возрастам.

Евгений Пилипенко

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