У беременных женщин с COVID-19 на 50% выше риск родовых осложнений – исследование

Беременные женщины, инфицированные COVID-19, и их новорожденные дети сталкиваются с более высоким риском осложнений, чем было известно ранее. Об этом свидетельствует исследование ученых Оксфордского университета, сообщает его пресс-служба.

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У беременных женщин с COVID-19 более чем на 50% больше шансов столкнуться с осложнениями протекания беременности, такими как преждевременные роды, высокое кровяное давление с риском отказа органов, необходимость интенсивной терапии и даже смерть.

Новорожденные от инфицированных женщин также почти в три раза чаще подвергаются риску серьезных медицинских осложнений, требующих интенсивной терапии, в основном из-за преждевременных родов.

"Однако хорошие новости заключаются в том, что риски у бессимптомных инфицированных женщин и неинфицированных женщин были одинаковыми", – говорит Арис Папагеоргиу, профессор медицины в Оксфордском университете.

Над исследование работали более 100 ученых. В нем приняли участие более 2100 беременных женщин из 43 родильных домов в 18 странах мира с низким, средним и высоким уровнем доходов.

Исследование уникально, потому что каждую женщину, зараженную COVID-19, сравнивали с двумя неинфицированными беременными женщинами, рожающими одновременно в одной и той же больнице.

"К счастью, материнских смертей было очень мало; тем не менее, риск смерти во время беременности и в послеродовой период был в 22 раза выше у женщин с COVID-19, чем у неинфицированных беременных", – сказал профессор Папагеоргиу.

Исследование также показало, что около 10% новорожденных от матерей, у которых был положительный тест на вирус, также дали положительный результат в течение первых нескольких послеродовых дней.

"Важно отметить, что грудное вскармливание, похоже, не связано с этим увеличением. Однако родоразрешение путем кесарева сечения может быть связано с повышенным риском инфицирования новорожденного", – сказал профессор перинатальной медицины Оксфордского университет Хосе Вильяр.

"Информация должна помочь семьям, поскольку теперь очевидна необходимость сделать все возможное, чтобы не заразиться. Это также укрепляет аргументы в пользу вакцинации всех беременных женщин", – считает Стивен Кеннеди, профессор репродуктивной медицины Оксфордского университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В марте израильские врачи выяснили, что вакцинированные от COVID-19 беременные женщины рожают детей уже с антителами, необходимыми для борьбы с коронавирусом.

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Вадим Ребрина

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