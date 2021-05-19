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Медицина | Доза Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и очень эффективна: исследование из Испании

19.05.2021, 09:52
Доза Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и очень эффективна: исследование из Испании - Фото
Фото: Тамара Балаева/LIGA.net

Те люди младше 60 лет, кто получил первую дозу вакцины Oxford-AstraZeneca, могут безопасно и даже с большим эффектом для защиты от коронавируса получать вторую дозу Pfizer-BioNTech. Таковы промежуточные результаты небольшого исследования CombivacS в Испании от Института здоровья им. Карлоса III.

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Рекомендация о смешанной схеме вакцинации появилась после того, как Испания приостановила использование "оксфордской" вакцины из-за ее связи с крайне редкими случаями опасных тромбозов. AstraZeneca оставили в стране только для людей старше 60 лет.

В Британии на десятки миллионов введенных доз "астразенеки" зафиксировали около 300 случаев такой побочки, и лишь 6 были после второй дозы.

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Авторы исследования задействовали 673 участника в Мадриде, Бильбао и Барселоне. Средний возраст – 44 года, 56% – женщины. Все были привиты дозой "астразенеки" за 8—12 недель до начала эксперимента. 441 человек получил затем дозу "пфайзера", 232 оставили в качестве контрольной группы – они не получали вторую дозу никакой вакциной.

Использование смешанного режима дало усиление иммунных ответов: уровни антител увеличились в 123 раза через неделю после второй дозы, и в 150 раз – через две недели после нее. Нейтрализация псевдовируса "в пробирке" усилилась в семь раз. Это больше, чем при двух дозах "пфайзера". В эквивалентных испытаниях со второй дозой AstraZeneca это усиление было троекратное.

Исследование клеточного иммунитета при такой схеме вакцинации обещают в ближайшее время.

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Комбинирование вакцин не усилило побочные эффекты, утверждают авторы. Наиболее частыми системными побочками были головная боль (44% от всех случаев), недомогание (41%), озноб (25%), легкая тошнота (11%), легкий кашель (7%) и лихорадка (2,5%).

Смешанную схему вакцинации рекомендуют также в Германии, Франции, Швеции, Норвегии и Дании. Ранее первые данные по исследованию смешанных схем показали в Британии.

Евгений Пилипенко
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