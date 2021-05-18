Размороженную вакцину Pfizer-BioNTech разрешили хранить в холодильнике в шесть раз дольше

Европейское агентство лекарственных средств разрешило увеличить срок хранения размороженной из глубокой заморозки вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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В ЕМА заявили, что после разморозки вакцины неоткрытые флаконы можно хранить в холодильнике до одного месяца. Ло этого лимит составлял пять суток.

Особые требования к транспортировке и хранению вакцины были одним из главных "недостатков" биопрепарата от Pfizer. Это усложняло его применение в некоторых частях мира.

Теперь закрытый флакон можно хранить при температуре 2-8°C (то есть в обычном холодильнике) в течение 31 дня.

СПРАВКА. Вакцинация в Украине продолжается с 24 февраля. Сейчас прививки делают четырьмя препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), Oxford-AstraZeneca (изготавливают в Южной Корее), CoronaVac и Pfizer-BioNTech. Последнюю Украина получила через COVAX, но власти договорились о Вакцинация в Украине продолжается с 24 февраля. Сейчас прививки делают четырьмя препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), Oxford-AstraZeneca (изготавливают в Южной Корее), CoronaVac и Pfizer-BioNTech. Последнюю Украина получила через COVAX, но власти договорились о поставках еще 20 млн доз Pfizer в рамках прямого контакта с производителем.

В марте 2021-го Pfizer начала исследования таблеток от коронавируса.

В конце апреля гендиректор фармкомпании Альберт Бурла заявил, что новый медикаментозный препарат от коронавируса может поступить в продажу до конца года.

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Оксана Житнюк

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