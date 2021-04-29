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Таблетки от коронавируса могут появиться до конца года – гендиректор Pfizer

29.04.2021, 12:35
Таблетки от коронавируса могут появиться до конца года – гендиректор Pfizer - Фото
Альберт Бурла (фото — BIO Photos)

Экспериментальный препарат против COVID-19 от Pfizer может поступить в продажу до конца года: его собираются выпускать в форме таблеток. Об этом сообщил каналу CNBC гендиректор фармкомпании Альберт Бурла.

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Препарат с рабочим названием PF-07321332 предназначен для лечения болезни при первых симптомах.

Он относится к классу ингибиторов протеазы: принцип его действия заключается в угнетении белка-фермента Mpro, который нужен коронавирусу для репликации (размножения) в клетках. Создатели лекарства-кандидата надеются, что оно убережет больного от прогрессирования COVID-19 и предотвратит госпитализации.

Клинические испытания соединения начались в марте.

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Pfizer параллельно проводит исследования PF-07304814, многодозового внутривенно вводимого ингибитора протеазы SARS-CoV-2: его планируют применять для госпитализированных больных.

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Евгений Пилипенко
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