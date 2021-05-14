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AstraZeneca и Pfizer: появились первые данные по исследованию смешанных схем вакцинации

14.05.2021, 12:25
AstraZeneca и Pfizer: появились первые данные по исследованию смешанных схем вакцинации - Фото
Перед вакцинацией препаратом Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Смешивание доз вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech при разных схемах иммунизации приводит к более частым побочных реакциям (от легкой до умеренной) по сравнению со стандартными схемами дозирования, когда две дозы дают одной вакциной. Об этом пишут в журнале The BMJ авторы исследования на эту тему из Оксфордского университета.

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Смешанные схемы вакцинации против коронавируса рассматриваются в нескольких странах.

Ученые привлекли к исследованию 830 участников от 50 лет и старше. 463 человека разбили на четыре группы с 28-дневным интервалом между дозами и 367 – на группы с 84-дневным интервалом. Изучались схемы: а) сначала доза Pfizer, затем AstraZeneca, б) AstraZeneca, затем Pfizer, в) две дозы AstraZeneca, г) две дозы Pfizer.

При интервале в 28 дней оба смешанных режима вызывали более частые побочные реакции после второй дозы, чем стандартные режимы. Это выяснилось в том числе по количеству пропусков работы на следующий день после иммунизации.

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О лихорадке сообщили: 34% участников схемы AstraZeneca→Pfizer (по сравнению с 10% получателей AstraZeneca→AstraZeneca), а также 41% получателей Pfizer→AstraZeneca (по сравнению с 21% получателей Pfizer→Pfizer).

Аналогичное увеличение частоты "побочек" наблюдалось и по части озноба, усталости, головной боли, боли в суставах, недомогания и мышечной боли. Все эти явления были краткосрочными. Других проблем с безопасностью не выявлено.

Авторы пока не знают, связано ли это с улучшением иммунного ответа; эти данные начнут появляться через несколько недель.

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Об использовании парацетамола в течение 48 ч после второй дозы сообщили 36% при схеме AstraZeneca→AstraZeneca, 57% – AstraZeneca→Pfizer, 41% – Pfizer→Pfizer, и 60% – Pfizer→AstraZeneca.

Влияние смешанных схем на младшие возрастные группы еще не известно. "В целом мы наблюдаем более высокую скорость реактогенности при обычной схеме вакцинации в более молодых возрастных группах, поэтому у них она может быть еще выше", – пишут авторы.

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Евгений Пилипенко
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