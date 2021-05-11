Коронавирус. Американские биологи показали наработки по вакцинам второго поколения

Чтобы максимально защищать от коронавируса, следующее поколение вакцин должно быть нацелено не только на S-белок вирусных частиц, а и против N-белка, в который "упакован" генетический код патогена. Об этом пишут в препринтах доклинических исследований авторы двух кандидатных вакцин.

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Микробиологи из двух университетов в Чикаго уточнили, что большинство нынешних вакцин против SARS-CoV-2 "заточены" под один основной антиген – S-белок (различные его участки). Хотя такие вакцины эффективны в предотвращении тяжелого ковида и смертей, они "не всегда обеспечивают стерилизующий иммунитет": такой, когда инфекция уничтожается организмом еще до попадания в клетки.

Особенно это актуально сейчас, когда в результате мутаций появились и появляются различные варианты коронавируса, частично ускользающие от иммунитета переболевших "обычным" вирусом или после нынешних вакцин.

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Они провели исследования на мышах, чтобы оценить, можно ли повысить эффективность вакцин включением в них N-белка. Разных грызунов привили а) вакциной на основе аденовируса, которая кодировала только S-белок, б) N-белковым антигеном и в) их комбинацией.

Спустя какое-то время животных через нос заразили коронавирусом и затем определяли вирусную нагрузку в легких и мозге. Вакцина на S-белке отлично защитила легкие, но не мозг; такая вакцина обеспечивала защиту мозга только в сочетании с вакциной на нуклеокапсиде. Поражение мозга при коронавирусе ведет к потере обоняния/вкуса и другим проблемам.

"Эти данные свидетельствуют о том, что иммунитет, специфичный для нуклеокапсида, важен для защиты мозга от SARS CoV-2, что требует включения N-белка в вакцины следующего поколения", – резюмировали в Чикаго.

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Ученые в Университете Миннесоты в сотрудничестве с лабораторией в Галвестоне (Техас) разработали кандидатную вакцину HAd5, кодирующую N-белок, и также проверили ее действие на сирийских хомячках и мышах. Вакцинировав их и затем заразив "короной", авторы отметили "быстрый ответ N-специфических Т-клеток в слизистой оболочке дыхательных путей".

"Исследование подтверждает обоснование включения в вакцины дополнительных вирусных антигенов, даже если они не являются мишенью нейтрализующих антител", – подчеркнули они.

9 мая в Украину прибыла третья партия вакцины CoronaVac. За два дня до этого ВОЗ одобрила вакцину Sinopharm для экстренного использования.

Штамм коронавируса из Индии получил от ВОЗ статус "вариант, вызывающий озабоченность".

Евгений Пилипенко

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