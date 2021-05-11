Коронавирус. Американские биологи показали наработки по вакцинам второго поколения
Чтобы максимально защищать от коронавируса, следующее поколение вакцин должно быть нацелено не только на S-белок вирусных частиц, а и против N-белка, в который "упакован" генетический код патогена. Об этом пишут в препринтах доклинических исследований авторы двух кандидатных вакцин.
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Микробиологи из двух университетов в Чикаго уточнили, что большинство нынешних вакцин против SARS-CoV-2 "заточены" под один основной антиген – S-белок (различные его участки). Хотя такие вакцины эффективны в предотвращении тяжелого ковида и смертей, они "не всегда обеспечивают стерилизующий иммунитет": такой, когда инфекция уничтожается организмом еще до попадания в клетки.
Особенно это актуально сейчас, когда в результате мутаций появились и появляются различные варианты коронавируса, частично ускользающие от иммунитета переболевших "обычным" вирусом или после нынешних вакцин.
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Они провели исследования на мышах, чтобы оценить, можно ли повысить эффективность вакцин включением в них N-белка. Разных грызунов привили а) вакциной на основе аденовируса, которая кодировала только S-белок, б) N-белковым антигеном и в) их комбинацией.
Спустя какое-то время животных через нос заразили коронавирусом и затем определяли вирусную нагрузку в легких и мозге. Вакцина на S-белке отлично защитила легкие, но не мозг; такая вакцина обеспечивала защиту мозга только в сочетании с вакциной на нуклеокапсиде. Поражение мозга при коронавирусе ведет к потере обоняния/вкуса и другим проблемам.
"Эти данные свидетельствуют о том, что иммунитет, специфичный для нуклеокапсида, важен для защиты мозга от SARS CoV-2, что требует включения N-белка в вакцины следующего поколения", – резюмировали в Чикаго.
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Ученые в Университете Миннесоты в сотрудничестве с лабораторией в Галвестоне (Техас) разработали кандидатную вакцину HAd5, кодирующую N-белок, и также проверили ее действие на сирийских хомячках и мышах. Вакцинировав их и затем заразив "короной", авторы отметили "быстрый ответ N-специфических Т-клеток в слизистой оболочке дыхательных путей".
"Исследование подтверждает обоснование включения в вакцины дополнительных вирусных антигенов, даже если они не являются мишенью нейтрализующих антител", – подчеркнули они.
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