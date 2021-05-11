США разрешили прививать подростков от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech

В США разрешили экстренную иммунизацию подростков 12—15 лет от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer-ВioNTech. Об этом говорится в пресс-релизе местного регулятора, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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Pfizer-BioNTech вводится двумя дозами с интервалом в три недели. Эта схема и дозировка одинакова для всех возрастов.

Известные и потенциальные преимущества вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше "перевешивают известные и потенциальные риски ее применения", подчеркнули в FDA.

Прошлое разрешение властей США по "пфайзеру" было зарегистрировано 11 декабря прошлого года. Тогда медрегулятор дал добро на вакцинацию этим биопрепаратом американцев от 16 лет и старше.

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"Это значимый шаг в борьбе с пандемией. Сегодняшние наши действия позволяют защитить более молодое население от COVID-19, приближая нас к возвращению ощущения нормальной жизни. Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных", – заявили в FDA.

С 1 марта по 30 апреля 2021 года в США зарегистрировано ~1,5 млн случаев COVID-19 у лиц в возрасте от 11 до 17 лет. У детей и подростков, как правило, ковид имеет более легкое течение, зачастую бессимптомное.

Разрешение на экстренное использование по протоколу EUA не является финальным одобрением (лицензированием) вакцины в США.

6 мая 2021-го Израиль уточнил оценки эффективности вакцины Pfizer-BioNTech.

Почитать, как вакцина Pfizer-BioNTech защищает пожилых от опасных для жизни случаев COVID-19.

9 мая в Украину прибыла третья партия вакцины CoronaVac. За два дня до этого ВОЗ одобрила вакцину Sinopharm для экстренного использования.

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Евгений Пилипенко

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