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США разрешили прививать подростков от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech

11.05.2021, 07:05
США разрешили прививать подростков от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В США разрешили экстренную иммунизацию подростков 12—15 лет от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer-ВioNTech. Об этом говорится в пресс-релизе местного регулятора, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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Pfizer-BioNTech вводится двумя дозами с интервалом в три недели. Эта схема и дозировка одинакова для всех возрастов.

Известные и потенциальные преимущества вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше "перевешивают известные и потенциальные риски ее применения", подчеркнули в FDA.

Прошлое разрешение властей США по "пфайзеру" было зарегистрировано 11 декабря прошлого года. Тогда медрегулятор дал добро на вакцинацию этим биопрепаратом американцев от 16 лет и старше.

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"Это значимый шаг в борьбе с пандемией. Сегодняшние наши действия позволяют защитить более молодое население от COVID-19, приближая нас к возвращению ощущения нормальной жизни. Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных", – заявили в FDA.

С 1 марта по 30 апреля 2021 года в США зарегистрировано ~1,5 млн случаев COVID-19 у лиц в возрасте от 11 до 17 лет. У детей и подростков, как правило, ковид имеет более легкое течение, зачастую бессимптомное.

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Евгений Пилипенко
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