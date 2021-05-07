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ВОЗ одобрила китайскую COVID-вакцину Sinopharm для экстренного использования

07.05.2021, 19:22
ВОЗ одобрила китайскую COVID-вакцину Sinopharm для экстренного использования - Фото
Вакцина Sinopharm (Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)

Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину от COVID-19, произведенную китайской фирмой Sinopharm. Об этом сообщает BBC.

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Это первая вакцина, разработанная в незападной стране и получившая поддержку ВОЗ.

До сих пор ВОЗ одобряла вакцины только Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna.

В то же время регуляторы в отдельных государствах, особенно в бедных странах Африки, Латинской Америки и Азии, уже одобрили китайские прививки для экстренного применения.

Разрешение от глобального органа здравоохранения является подтверждением для национальных регулирующих органов, что вакцина безопасна и эффективна. Это также означает, что вакцина может быть использована в глобальной программе Covax.

Еще одна китайская вакцина – произведенная компанией Sinovac под названием CoronaVac – полностью разрешена только в Китае, но правительство уже отправило миллионы доз в страны, которые одобрили ее использование в экстренных случаях.

В Азии крупнейшими получателями CoronaVac являются Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Пакистан. В Северной и Южной Америке – Бразилия, Мексика, Чили, Колумбия и Эквадор. В Европе крупные контракты с Sinovac подписали Турция и Украина. В Африке CoronaVac получили Зимбабве, Сомали, Джибути, Бенин и Тунис.

Одним из основных преимуществ китайских вакцин является то, что они могут храниться в стандартном холодильнике при 2-8 градусах Цельсия, как и вакцина AztraZeneca.

  • В декабре сообщалось, что защитная эффективность цельновирусной инактивированной вакцины BBIBP-CorV против коронавируса от Sinopharm – 79%.

Читайте также: COVID-19. США поддержали отказ от патентов на вакцины, ЕС готов обсуждать, Германия против

Наталия Медведева
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вакцина ВОЗ коронавирус sinopharm
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