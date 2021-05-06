UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19. США поддержали отказ от патентов на вакцины, ЕС готов обсуждать, Германия против

06.05.2021, 22:07
COVID-19. США поддержали отказ от патентов на вакцины, ЕС готов обсуждать, Германия против - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Соединенные штаты Америки поддержали решение Всемирной торговой организации временно отменить патентную защиту вакцин против коронавируса. В Евросоюзе заявили, что готовы обсуждать инициативу ВТО, а Германия высказалась против. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Объявляя о новой политике, торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер.

Тай сказала, что США теперь приступят к переговорам с другими странами в ВТО, но предупредила, что это может занять время.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус назвал решение США историческим и сказал, что оно знаменует собой "монументальный момент в борьбе с COVID-19".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов обсудить предложение об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса.

В то же время Германия отвергла эту идею, заявив, что причиной недостатка вакцин являются низкие производственные мощности и высокие стандарты качества.

Ожидается, что 100 из 164 государств ВТО поддержат инициативу, и в следующем месяце группа экспертов по интеллектуальной собственности обсудит этот вопрос.

В случае одобрения, говорят сторонники, отказ от патентов позволит увеличить производство вакцин и обеспечить более доступные поставки для бедных стран.

Критики отмены патентов говорят, что это лишит передовых разработчиков лекарств финансового вознаграждения, а также поставит под угрозу качество и безопасность вакцин. Они считают, что в ситуации с вакцинацией основная проблема – торговые барьеры, мешающие компаниям поставлять свои товары из одной страны в другую.

Старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса доктор Амеш Адаля заявил, что отказ от прав "равносилен экспроприации собственности фармацевтических компаний, чьи инновации и финансовые вложения сделали возможной разработку вакцины против COVID-19 в США".

Читайте также: Искоренить COVID к Рождеству. Третью дозу вакцины в Британии предложат всем старше 50 лет

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВТО патент коронавирус вакцина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 