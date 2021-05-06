COVID-19. США поддержали отказ от патентов на вакцины, ЕС готов обсуждать, Германия против

Соединенные штаты Америки поддержали решение Всемирной торговой организации временно отменить патентную защиту вакцин против коронавируса. В Евросоюзе заявили, что готовы обсуждать инициативу ВТО, а Германия высказалась против. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Объявляя о новой политике, торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер.

Тай сказала, что США теперь приступят к переговорам с другими странами в ВТО, но предупредила, что это может занять время.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус назвал решение США историческим и сказал, что оно знаменует собой "монументальный момент в борьбе с COVID-19".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов обсудить предложение об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса.

В то же время Германия отвергла эту идею, заявив, что причиной недостатка вакцин являются низкие производственные мощности и высокие стандарты качества.

Ожидается, что 100 из 164 государств ВТО поддержат инициативу, и в следующем месяце группа экспертов по интеллектуальной собственности обсудит этот вопрос.

В случае одобрения, говорят сторонники, отказ от патентов позволит увеличить производство вакцин и обеспечить более доступные поставки для бедных стран.

Критики отмены патентов говорят, что это лишит передовых разработчиков лекарств финансового вознаграждения, а также поставит под угрозу качество и безопасность вакцин. Они считают, что в ситуации с вакцинацией основная проблема – торговые барьеры, мешающие компаниям поставлять свои товары из одной страны в другую.

Старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса доктор Амеш Адаля заявил, что отказ от прав "равносилен экспроприации собственности фармацевтических компаний, чьи инновации и финансовые вложения сделали возможной разработку вакцины против COVID-19 в США".

29 апреля в ВОЗ заявили, что пандемия набирает обороты и противостоять ей поможет профилактика и равное распределение вакцин.

Читайте также: Искоренить COVID к Рождеству. Третью дозу вакцины в Британии предложат всем старше 50 лет

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.