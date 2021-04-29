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Негативный прогноз от сотрудника ВОЗ. Пандемия COVID-19 не заканчивается, а ускоряется

29.04.2021, 10:09
Негативный прогноз от сотрудника ВОЗ. Пандемия COVID-19 не заканчивается, а ускоряется - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Говорить о том, что коронавирусная пандемия "близится к завершению" пока очень рано – она лишь набирает обороты. Об этом заявили в Панамериканском филиале Всемирной организации здравоохранения, пишет Reuters.

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По словам директора филиала Кариссы Этьен, преломить ситуацию с COVID-19 сейчас должны помочь эффективные профилактические меры и равный доступ к вакцинам.

Она подчеркнула, что в некоторых странах Южной Америки рост заболеваемости коронавирусом за четыре месяца этого года был выше, чем "то, с чем мы столкнулись в 2020 году".

"Мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и профилактики. Эта пандемия не только не закончилась, а еще и ускоряется", – заявила Этьен.

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Дарья Мостовая
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ВОЗ пандемия коронавирус COVID-19
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