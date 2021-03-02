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"Это нереально – покончить с вирусом к концу 2021 года". В ВОЗ рассказали о динамике

02.03.2021, 10:50
Майк Райан (Фото: EPA)

Во Всемирной организации здравоохранения дали достаточно пессимистический прогноз по поводу динамики заболеваемости COVID-19. В ВОЗ отметили, что за последние два месяца количество заболевших вновь начало расти. Об этом заявил исполнительный директор организации Майкл Райан, пишет The Guardian.

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Он подчеркнул, что несмотря на то, что развитие болезни в некоторых странах из-за вакцинации и карантина приостановилось, говорить о том, что пандемия скоро сойдет на нет, пока не стоит.

"Было бы очень преждевременно и, я считаю, нереально думать, что мы покончим с этим вирусом к концу года", – заявил Райан.

По его словам, если бы вакцинация влияла не только на показатели смертности и госпитализации, а и на динамику передачи коронавируса, то это значительно ускорило бы процесс борьбы с пандемией.

Также чиновник заявил, что за последние два месяца количество новых случаев болезни значительно выросло в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, такая картина "разочаровывает, но не удивляет".

Читайте также: Коронавирус мог быть распространен в Ухане раньше и шире, чем предполагали – миссия ВОЗ

Дарья Мостовая
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ВОЗ пандемия коронавирус
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