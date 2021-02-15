Коронавирус мог быть распространен в Ухане раньше и шире, чем предполагали – миссия ВОЗ

Коронавирус в Ухане в декабре 2019 года мог быть распространен шире, чем предполагалось ранее. Об этом в интервью CNN рассказал ведущий расследователь миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае Петер Бен Эмбарек.

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По словам Эмбарека, команде исследователей ВОЗ после изучения генетического материала по ранним случаям удалось обнаружить 13 различных генетических последовательностей вируса в декабре 2019 года.

Некоторые из образцов были собраны на рынках, включая рынок морепродуктов в Ухане, некоторые не связаны с рынками, отметил Эмбарек.

Дальнейшее более широкое изучение данных о ранних пациентах может дать сведения о географии и сроках возникновения вспышки коронавируса. Наличие такого количества вариантов вируса может означать, что он распространялся среди людей раньше декабря 2019 года, заявил вирусолог из Сиднейского университета в Австралии Эдвард Холмс.

Также Эмбарек рассказал, что власти Китая предоставили миссии данные о 174 случаях коронавируса в Ухане в декабре 2019-го. Из них 100 были подтверждены лабораторным исследованием крови, а 74 – диагнозом по симптомам. По словам Эмбарека, большое количество тяжелых случаев коронавируса означает, что уже тогда болезнь могла поразить около 1000 человек в Ухане, поскольку в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

По словам Эмбарека, сейчас ученые пытаются получить доступ к сотням тысяч образцов крови из Уханя, которые Китай пока не предоставил для исследования.

14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.

9 февраля представители ВОЗ в Ухане заявили, что утечка вируса из лаборатории крайне маловероятна.

12 февраля гендиректор ВОЗ Гебреисус заявил, что после исследования в Китае все гипотезы возникновения коронавируса остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения.

Денис Юдин

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