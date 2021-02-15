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Коронавирус мог быть распространен в Ухане раньше и шире, чем предполагали – миссия ВОЗ

15.02.2021, 09:46
Коронавирус мог быть распространен в Ухане раньше и шире, чем предполагали – миссия ВОЗ - Фото
Ухань после вспышки коронавируса (Фото: EPA)

Коронавирус в Ухане в декабре 2019 года мог быть распространен шире, чем предполагалось ранее. Об этом в интервью CNN рассказал ведущий расследователь миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае Петер Бен Эмбарек.

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По словам Эмбарека, команде исследователей ВОЗ после изучения генетического материала по ранним случаям удалось обнаружить 13 различных генетических последовательностей вируса в декабре 2019 года.

Некоторые из образцов были собраны на рынках, включая рынок морепродуктов в Ухане, некоторые не связаны с рынками, отметил Эмбарек.

Дальнейшее более широкое изучение данных о ранних пациентах может дать сведения о географии и сроках возникновения вспышки коронавируса. Наличие такого количества вариантов вируса может означать, что он распространялся среди людей раньше декабря 2019 года, заявил вирусолог из Сиднейского университета в Австралии Эдвард Холмс.

Также Эмбарек рассказал, что власти Китая предоставили миссии данные о 174 случаях коронавируса в Ухане в декабре 2019-го. Из них 100 были подтверждены лабораторным исследованием крови, а 74 – диагнозом по симптомам. По словам Эмбарека, большое количество тяжелых случаев коронавируса означает, что уже тогда болезнь могла поразить около 1000 человек в Ухане, поскольку в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

По словам Эмбарека, сейчас ученые пытаются получить доступ к сотням тысяч образцов крови из Уханя, которые Китай пока не предоставил для исследования.

Денис Юдин
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ВОЗ ухань коронавирус COVID-19
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