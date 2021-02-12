После поездки в Ухань ВОЗ не отказалась ни от одной гипотезы о происхождении коронавируса

Для Всемирной организации здравоохранения остаются открытыми все гипотезы происхождения COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

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На этой неделе миссия под руководством ВОЗ в Китае заявила, что возможность распространения вируса из лаборатории в Ухане весьма маловероятна.

"Возникли вопросы о том, были ли отвергнуты некоторые гипотезы. Поговорив с некоторыми членами команды, я хочу подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", – сказал Тедрос.

По его словам, миссия в Китае не сможет найти всех ответов, но принесет исследователям важную информацию, которая приблизит всех к пониманию происхождения коронавируса.

14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.

9 февраля представители ВОЗ в Ухане заявили, что утечка из лаборатории крайне маловероятна.

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Наталия Медведева

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