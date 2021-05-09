В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac

В Украину доставили еще 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

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Он напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 уже получила.

21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.

23 апреля в Украину в рамках программы COVAX было поставлено более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio.

27 апреля в Украине началась вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет.

В мае, по словам Степанова, Украина получит почти 1 млн доз вакцины Pfizer.

Вадим Ребрина

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