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Пандемия | Штамм коронавируса из Индии получил от ВОЗ статус "вариант, вызывающий озабоченность"

11.05.2021, 08:40
Штамм коронавируса из Индии получил от ВОЗ статус
Руководство ВОЗ (фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения классифицирует "индийский" мутант коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне. Об этом на брифинге сообщила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 и глава подразделения по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхове.

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Чтобы получить такой статус, вариант должен либо проще заражать людей, либо быть более вирулентным (с более тяжелым течением заболевания), либо ухудшать эффективность лечения/вакцин, либо все вместе.

Ранее B.1.617 определяли как "представляющий интерес вариант".

"Доступная информация позволяет предположить повышенную трансмиссивность B.1.617", – сказала ван Керхове о способности этого мутанта заражать людей.

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Это четвертый вариант SARS-CoV-2, который так обозначают. Три других – "британский", "южноафриканский" и "бразильский". "Индийский" зафиксирован уже более чем в 30 странах.

При этом ван Керхове успокоила, что у ВОЗ нет опасений, что нынешние диагностические или терапевтические средства и вакцины не работают с B.1.617. Ее слова подтвердила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса", – подчеркнула она.

10 мая в Индии зафиксировали почти 370 000 новых случаев болезни и 3754 смерти от ковида.

Евгений Пилипенко
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Индия ВОЗ коронавирус COVID-19 мутация SARS-CoV-2 штамм вариант мутант B.1.617 Мария ван Керхове
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