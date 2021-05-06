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Степанов: Ковидный сертификат могут запустить до 1 июля

06.05.2021, 20:41
Степанов: Ковидный сертификат могут запустить до 1 июля - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Минздрав совместно с Минцифры и Национальной службой здоровья прорабатывают внедрение "ковидных сертификатов", которые могут появиться до 1 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

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Как отмечается, "ковидный сертификат" – это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.

По информации МОЗ, документ разрабатывается с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Цель сертификата – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса.

Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

Сейчас, пока ковидных сертификатов не существует, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут по запросу получить бумажное международное свидетельство о вакцинации для предъявления его при пересечении госграницы.

Степанов сказал, что ковидный сертификат планируют сделать в кратчайшие сроки, и он может заработать уже с 1 июля.

По его словам, украинский сертификат будет интегрирован с сертификатами Евросоюза.

Министр отметил, что внутренний ковидный сертификат будет давать его владельцам определенные преимущества.

  • 3 мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, и для всех людей, получивших вторую дозу вакцины от COVID-19, разрешенной ЕС.

Читайте также: Европарламент о COVID-паспортах: Это не проездной документ и действовать они будут до года

Наталия Медведева
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