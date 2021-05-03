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ЕС может разрешить въезд для вакцинированных от COVID-19

03.05.2021, 13:24
ЕС может разрешить въезд для вакцинированных от COVID-19 - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а для всех людей, получивших последнюю дозу вакцины от COVID-19, разрешенной ЕС. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

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Разрешение на въезд предлагают применить и к вакцинированным прививками, которые прошли процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19, используемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки.

Несмотря на это, ЕК считает, что необходимо ввести механизм "аварийного торможения", который должен быть скоординирован на уровне ЕС и ограничит риск попадания разных штаммов коронавируса в Европу.

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Станислав Стороженко
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ЕС евросоюз еврокомиссия вакцинация коронавирус COVID-19
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