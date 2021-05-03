ЕС может разрешить въезд для вакцинированных от COVID-19

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, а для всех людей, получивших последнюю дозу вакцины от COVID-19, разрешенной ЕС. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

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Разрешение на въезд предлагают применить и к вакцинированным прививками, которые прошли процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19, используемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки.

Несмотря на это, ЕК считает, что необходимо ввести механизм "аварийного торможения", который должен быть скоординирован на уровне ЕС и ограничит риск попадания разных штаммов коронавируса в Европу.

В марте 2020-го из-за пандемии коронавируса ЕС запретил въезд для ряда граждан из третьих стран. В их числе – Украина.

17 февраля 2021-го посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что еще несколько месяцев украинцы не смогут ездить по безвизу в ЕС.

13 марта сообщалось, что группа стран ЕС настаивает на смягчении ограничений на въезд в ЕС для иностранных туристов.

С 19 мая Австрия ослабит карантинные ограничения и упростит правила въезда в страну туристов.

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Станислав Стороженко

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