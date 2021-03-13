Группа стран ЕС хочет смягчить ограничения на въезд иностранных туристов – Bloomberg

Группа стран Европейского Союза настаивает на смягчении ограничений на въезд в ЕС для иностранных туристов, которые введены в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Bloomberg.

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Как отмечается, на смягчении ограничений настаивают страны, для которых туризм является важной отраслью экономики. Лидеры ЕС могут обсудить этот вопрос на саммите в конце месяца, пишет Bloomberg.

По данным издания, страны-инициаторы смягчения ограничений предлагают перейти к системе, которая позволит туристам приезжать в ЕС, если они вакцинированы против коронавируса, переболели COVID-19 или имеют негативный результат ПЦР-теста.

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Некоторые страны уже разрабатывают односторонние планы открытия границ для туристов из-за пределов ЕС, в частности, для путешественников из Великобритании, пишет Bloomberg. В то же время Европейская комиссия стремится к формированию скоординированного подхода.

В марте 2020-го из-за пандемии коронавируса ЕС запретил въезд для ряда граждан из третьих стран. В их числе – Украина.

17 февраля 2020-го посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что еще несколько месяцев украинцы не смогут ездить по безвизу в ЕС.

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Марк Сировой

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