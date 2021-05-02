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Отпуск | Австрия открывает границы для туристов с 19 мая: подробности и правила въезда

02.05.2021, 20:35
Австрия открывает границы для туристов с 19 мая: подробности и правила въезда - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Австрия решила ослабить карантинные ограничения и упростить правила въезда в страну туристов. Если сейчас приезжих ждет регистрация, десятидневный карантин и повторный тест на COVID-19 на пятый день, то с 19 мая достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом пишет местная газета Der Standard со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца.

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Австрийские власти хотят поделить все страны по принципу светофора. Если турист будет въезжать в страну из государства, в котором заболеваемость коронавирусом находится ниже определенного порога, то он сможет попасть в Австрию без каких-либо дополнительных тестов.

У всех остальных приезжих будут требовать ПЦР-тесты с отрицательным результатом, а если турист прибыл из страны "зоны повышенного риска", то его дополнительно отправят на карантин.

Вместо отрицательных ПЦР-тестов подойдут также тесты на антиген, справки о наличии антител либо сертификаты вакцинации. Результаты тестов на антиген будут действительны для пересечения австрийской границы в течение 48 часов, ПЦР-тестов – 72 часов, справки о наличии антител – шесть месяцев, сертификаты вакцинации – год.

Дополнительно в Австрии с 19 мая обещают отменить ночной комендантский час, а кафе и рестораны смогут работать до 22:00 часов. За столиками смогут сидеть от четырех (в помещениях) до десяти (на улице) человек.

  • В марте 2021 года в восточной части Австрии ввели локдаун – в магазин можно выйти только при наличии теста на коронавирус.

Читайте также: "Хотим вернуть свободу путешествий". Австрия предложит ЕС ввести "зеленые COVID-паспорта"

Дарья Мостовая
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Себастьян курц австрия туризм вакцинация карантин коронавирус пцр-тест
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