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На востоке Австрии вводят локдаун, для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус

25.03.2021, 09:04
На востоке Австрии вводят локдаун, для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус - Фото
Вена (Фото – Christian Bruna, EPA)

В трех восточных регионах Австрии в начале апреля вводят жесткий карантин, после него для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус. Об этом сообщает Kurier.

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Локдаун вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде с 1 по 6 апреля, из-за высокой заболеваемости коронавирусом и переполненности больниц.

Будут закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек, а также предприятия сферы услуг. В местах скопления людей будет необходимо носить маски.

На предприятиях раз в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. После окончания локдауна отрицательный тест будет необходим для посещения магазинов и парикмахерских.

Школьники останутся на дистанционном обучении до 9 апреля.

Денис Юдин
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