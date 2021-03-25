На востоке Австрии вводят локдаун, для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус
25.03.2021, 09:04
Вена (Фото – Christian Bruna, EPA)
В трех восточных регионах Австрии в начале апреля вводят жесткий карантин, после него для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус. Об этом сообщает Kurier.
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Локдаун вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде с 1 по 6 апреля, из-за высокой заболеваемости коронавирусом и переполненности больниц.
Будут закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек, а также предприятия сферы услуг. В местах скопления людей будет необходимо носить маски.
На предприятиях раз в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. После окончания локдауна отрицательный тест будет необходим для посещения магазинов и парикмахерских.
Школьники останутся на дистанционном обучении до 9 апреля.
- 19 марта 2021 года глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.
- 20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.
- 21 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет передавать вакцины от COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя.
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