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Глава Еврокомиссии: ЕС не готов делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами

21.03.2021, 19:42
Глава Еврокомиссии: ЕС не готов делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Европейский союз не будет жертвовать вакцины против COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

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По ее словам, странам-членам ЕС приходится преодолевать трудности, чтобы получить вакцину для себя.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX по обеспечению развивающихся стран вакцинами.

"ЕС инвестировал 2,2 миллиарда евро в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны", – сказала она.

Фон дер Ляйен заявила, что с начала февраля производители из ЕС отправили 41 миллион доз вакцины в 33 страны.

"Я не могу объяснить европейским гражданам, почему мы экспортируем миллионы доз вакцины в страны, которые сами производят вакцины и не отправляют нам ничего взамен", – сказала она.

Наталия Медведева
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урсула фон дер ляйен вакцинация коронавирус
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