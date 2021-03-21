Глава Еврокомиссии: ЕС не готов делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами

Европейский союз не будет жертвовать вакцины против COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

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По ее словам, странам-членам ЕС приходится преодолевать трудности, чтобы получить вакцину для себя.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX по обеспечению развивающихся стран вакцинами.

"ЕС инвестировал 2,2 миллиарда евро в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны", – сказала она.

Фон дер Ляйен заявила, что с начала февраля производители из ЕС отправили 41 миллион доз вакцины в 33 страны.

"Я не могу объяснить европейским гражданам, почему мы экспортируем миллионы доз вакцины в страны, которые сами производят вакцины и не отправляют нам ничего взамен", – сказала она.

19 марта, глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.

20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.

Наталия Медведева

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