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Европарламент о COVID-паспортах: Это не проездной документ и действовать они будут до года

29.04.2021, 15:34
Европарламент о COVID-паспортах: Это не проездной документ и действовать они будут до года - Фото
Электронный COVID-паспорт (depositphotos.com)

В Европе определились с позицией по поводу "COVID-паспортов". Депутаты Европарламента решили, что сертификаты о вакцинации от коронавируса не должны ограничивать свободу передвижения между странами, а также что они будут иметь свой "срок годности" и перечень "допустимых вакцин". Об этом сообщается на сайте парламента.

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"Сертификаты ЕС по COVID-19 не будут ни служить проездным документом, ни предварительным условием реализации права на свободное передвижение", – говорится в сообщении.

В Европарламенте решили, что срок действия "COVID-паспортов" не может превышать 12 месяцев, а также что обладатели таких сертификатов не должны будут при въезде в другие страны дополнительно проходить тестирование или отправляться на самоизоляцию.

Страны-члены ЕС обязаны будут принимать любые сертификаты о вакцинации при условии, что прививка была сделана одним из таких препаратов: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Janssen.

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Дарья Мостовая
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