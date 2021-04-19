"Усугубляет неравенство". ВОЗ против требования доказательств вакцинации для поездок

Сегодня, 19 апреля, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям рекомендовал не требовать доказательства вакцинации в качестве условия международных поездок. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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"Государства должны признать, что требование доказательства вакцинации усугубляет неравенство и способствует неравной свободе передвижения", – заявили в ВОЗ.

При этом эксперты ВОЗ отметили, что с одной стороны – пока недостаточно данных о том, снижает ли вакцинация против COVID-19 способность людей передавать вирус, а с другой стороны – неравенство в глобальном распределении вакцин сохраняется.

14 апреля 27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19.

15 апреля были опубликованы данные опроса, в соответствии с которым за месяц вдвое увеличилось количество киевлян, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Хотят привиться от коронавируса 50% опрошенных жителей Киева, не хотят – 48%. В марте желающих было 27%, не желающих – 66%.

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Наталия Медведева

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