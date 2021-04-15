В Киеве за месяц вдвое выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса – опрос
За месяц вдвое увеличилось количество киевлян, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в апреле 2021 года.
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Хотят привиться от коронавируса 50% опрошенных жителей Киева, не хотят – 48%. В марте желающих было 27%, не желающих – 66%.
Больше всего готовых вакцинироваться среди респондентов старше 50 лет (54%), чаще готовы прививаться мужчины (54% против 46% среди женщин), обеспеченные и люди со средним доходом (54%) и те, кто переболел коронавирусом (53%).
Опрос проведен методом телефонного интервью с использованием компьютера 10-11 апреля 2021 года среди жителей 1200 Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка не более 2,8%.
- 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield.
- В марте по опросу Центра Разумкова в Украине 51,5% не собирались делать прививку от коронавируса.
- 13 апреля в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.
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