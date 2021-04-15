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В Киеве за месяц вдвое выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса – опрос

15.04.2021, 14:20
В Киеве за месяц вдвое выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса – опрос - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/EPA)

За месяц вдвое увеличилось количество киевлян, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в апреле 2021 года.

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Хотят привиться от коронавируса 50% опрошенных жителей Киева, не хотят – 48%. В марте желающих было 27%, не желающих – 66%.

Больше всего готовых вакцинироваться среди респондентов старше 50 лет (54%), чаще готовы прививаться мужчины (54% против 46% среди женщин), обеспеченные и люди со средним доходом (54%) и те, кто переболел коронавирусом (53%).

Опрос проведен методом телефонного интервью с использованием компьютера 10-11 апреля 2021 года среди жителей 1200 Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка не более 2,8%.

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Денис Юдин
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вакцинация опрос группа рейтинг коронавирус COVID-19
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