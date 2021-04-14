Позволят легче путешествовать. Страны ЕС согласились ввести COVID-паспорта – Reuters

27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Для окончательного вступления в силу решения о COVID-паспортах его должен утвердить Европейский парламент.

"Заключительные переговоры между законодателями, национальными представителями и исполнительной властью ЕС, как ожидается, начнутся в мае", – пишет Reuters.

В принятом сегодня соглашении указано, что государства-члены ЕС будут обязаны признавать вакцины, одобренные властями блока.

Однако, несмотря на это, страны ЕС, одобрившие российскую вакцину Sputnik V или китайскую вакцину Sinovac, смогут выдавать COVID-сертификаты после вакцинации этими препаратами.

Другие страны ЕС самостоятельно будут решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.

Ранее ответственный за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в Европейском союзе планируют с 15 июня ввести в действие COVID-паспорта.

13 марта сообщалось, что группа стран ЕС настаивает на смягчении ограничений на въезд в ЕС для иностранных туристов.

17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.

По мнению Бретона, туристический сезон летом 2021 будет не хуже, чем в 2020.

Читайте также: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации – Зеленский

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.