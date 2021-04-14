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Позволят легче путешествовать. Страны ЕС согласились ввести COVID-паспорта – Reuters

14.04.2021, 16:32
Позволят легче путешествовать. Страны ЕС согласились ввести COVID-паспорта – Reuters - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Для окончательного вступления в силу решения о COVID-паспортах его должен утвердить Европейский парламент.

"Заключительные переговоры между законодателями, национальными представителями и исполнительной властью ЕС, как ожидается, начнутся в мае", – пишет Reuters.

В принятом сегодня соглашении указано, что государства-члены ЕС будут обязаны признавать вакцины, одобренные властями блока.

Однако, несмотря на это, страны ЕС, одобрившие российскую вакцину Sputnik V или китайскую вакцину Sinovac, смогут выдавать COVID-сертификаты после вакцинации этими препаратами.

Другие страны ЕС самостоятельно будут решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.

Ранее ответственный за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в Европейском союзе планируют с 15 июня ввести в действие COVID-паспорта.

Читайте также: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации – Зеленский

Станислав Стороженко
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ЕС евросоюз коронавирус COVID-19 COVID-паспорт
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