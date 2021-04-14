Позволят легче путешествовать. Страны ЕС согласились ввести COVID-паспорта – Reuters
27 стран стран Европейского союза согласились на выпуск COVID-паспортов, которые позволят легче путешествовать по ЕС людям, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест на COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
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Для окончательного вступления в силу решения о COVID-паспортах его должен утвердить Европейский парламент.
"Заключительные переговоры между законодателями, национальными представителями и исполнительной властью ЕС, как ожидается, начнутся в мае", – пишет Reuters.
В принятом сегодня соглашении указано, что государства-члены ЕС будут обязаны признавать вакцины, одобренные властями блока.
Однако, несмотря на это, страны ЕС, одобрившие российскую вакцину Sputnik V или китайскую вакцину Sinovac, смогут выдавать COVID-сертификаты после вакцинации этими препаратами.
Другие страны ЕС самостоятельно будут решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.
Ранее ответственный за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в Европейском союзе планируют с 15 июня ввести в действие COVID-паспорта.
- 13 марта сообщалось, что группа стран ЕС настаивает на смягчении ограничений на въезд в ЕС для иностранных туристов.
- 17 марта Еврокомиссия определилась с тем, как будет выглядеть COVID-паспорт, а также что он должен будет содержать.
- По мнению Бретона, туристический сезон летом 2021 будет не хуже, чем в 2020.
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