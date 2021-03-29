Туризм в Европе-2021. В ЕС ждут, что туристический сезон летом будет не хуже, чем в 2020

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и сферы услуг Тьерри Бретон считает, что усиление вакцинации против COVID-19 поспособствует тому, что этим летом в странах Европейского союза будет туристический сезон, по уровню сопоставимый с прошлогодним. Об этом пишет Euractiv.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, власти ЕС должны доставить в страны союза 420 миллионов доз вакцины против COVID-19 к середине июля – это позволит объединению достичь коллективного иммунитета.

"Это будет цена за туристический сезон, который, я надеюсь, будет сопоставим с прошлогодним, что, в конце концов, было не так уж плохо в контексте (эпидемии коронавируса – ред.)", – сказал Бретон.

Также еврокомиссар добавил, что введение общего сертификата вакцинации в ЕС поспособствует возобновлению поездок.

В марте 2020-го из-за пандемии коронавируса ЕС запретил въезд для ряда граждан из третьих стран. В их числе – Украина.

17 февраля 2021-го посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что еще несколько месяцев украинцы не смогут ездить по безвизу в ЕС.

13 марта сообщалось, что группа стран ЕС настаивает на смягчении ограничений на въезд в ЕС для иностранных туристов.

Читайте также: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации – Зеленский

Зеленский: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации

Зеленский: Украине надо разработать систему паспортов вакцинации

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.