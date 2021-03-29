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Туризм в Европе-2021. В ЕС ждут, что туристический сезон летом будет не хуже, чем в 2020

29.03.2021, 14:19
Туризм в Европе-2021. В ЕС ждут, что туристический сезон летом будет не хуже, чем в 2020 - Фото
Тьерри Бретон (Фото: EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA)

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и сферы услуг Тьерри Бретон считает, что усиление вакцинации против COVID-19 поспособствует тому, что этим летом в странах Европейского союза будет туристический сезон, по уровню сопоставимый с прошлогодним. Об этом пишет Euractiv

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По его словам, власти ЕС должны доставить в страны союза 420 миллионов доз вакцины против COVID-19 к середине июля – это позволит объединению достичь коллективного иммунитета.

"Это будет цена за туристический сезон, который, я надеюсь, будет сопоставим с прошлогодним, что, в конце концов, было не так уж плохо в контексте (эпидемии коронавируса – ред.)", – сказал Бретон.

Также еврокомиссар добавил, что введение общего сертификата вакцинации в ЕС поспособствует возобновлению поездок.

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Станислав Стороженко
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ЕС туризм еврокомиссия вакцинация COVID-19 Тьерри Бретон
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