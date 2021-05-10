"Черный гриб". В Индии у части переболевших COVID-19 выявляют редкую инфекцию

Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом лекарств, необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Препараты уменьшают воспаление легких, но также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Врач из Мумбаи Акшай Наир сообщил журналистам о 40 выявленных заболевших этой инфекцией в апреле. В период с декабря по февраль его коллеги в пяти индийских городах заявили о 58 зафиксированных случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Некоторым из них приходится хирургически удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. Обычно у пациентов с этой инфекцией следующие симптомы: заложенность носа и кровотечение; опухоль и боль в глазу; потеря зрения. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.