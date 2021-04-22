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COVID-19. В Индии – наивысшая суточная заболеваемость в мире: более 300 000 новых случаев

22.04.2021, 11:42
COVID-19. В Индии – наивысшая суточная заболеваемость в мире: более 300 000 новых случаев - Фото
Индия. Пустые кисородные баллоны из больниц для пациентов с COVID-19 (Фото – Jagadeesh NV, EPA)

В Индии зарегистрирована рекордная суточная заболеваемость в мире с начала пандемии коронавируса – 314 835 новых случаев. Об этом сообщает BBC.

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За прошедшие сутки в Индии от осложнений COVID-19 умерли 2104 человека, это второй в мире показатель (в Бразилии зафиксировали 3157 смертей) и самый высокий для Индии с начала пандемии.

Общее число заболевших в Индии приближается к 16 млн.

В больницах наблюдается острая нехватка кислорода. Высший суд в Дели раскритиковал правительство за провал снабжения и предписал правительству обеспечить доставку кислорода с заводов в больницы по всей стране.

Вторая волна эпидемии охватила Индию после периода, когда казалось, что болезнь удалось победить. В декабре и январе исследования показали, что примерно каждый пятый индиец, или около 267 млн человек, вероятно, уже переболели COVID-19, число новых случаев падало, сообщает The Guardian.

В стране были сняты многие карантинные ограничения, миллионы людей собрались на индуистский фестиваль Кумбха в северном городе Харидвар, прошли огромные предвыборные митинги, в том числе в поддержку премьер-министра Нарендры Моди.

Помимо несоблюдения социальной дистанции, причиной вспышки заболеваемости называют новые штаммы коронавируса и недостаточные темпы вакцинации. В Индии вакцинированы более 130 млн человек, но это менее 10% населения страны, и прививают в основном медперсонал и людей старше 45 лет.

Денис Юдин
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Индия коронавирус COVID-19
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